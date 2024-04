CURTINDO A NOITE

Wagner Moura e Humberto Carrão curtem noite de sábado juntos no Rio de Janeiro

Ícones da dramaturgia brasileira, Humberto Carrão e Wagner Moura se encontraram no Rio de Janeiro numa noite regada a pagode no sábado (20). O protagonista de ‘Renascer‘ publicou um clique ao lado da estrela de ‘Guerra Civil‘ e a foto já anda ‘quebrando a internet’. Os artistas foram fotografados ao lado da jornalista Vanessa Cardoso, que assessora grandes nomes da cultura, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo.