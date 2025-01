PARA MARATONAR

Walter Salles faz ranking com os 10 melhores filmes de todos os tempos; confira

Na lista, apenas 1 filme é nacional e inspirado em um clássico da literatura

Diretor de "Ainda Estou Aqui" (2024) e de "Central do Brasil" (1998), Walter Salles participou da votação da Revista britânica Sight and Sound para eleger os 10 melhores filmes do cinema mundial e não deixou de fazer o seu ranking.