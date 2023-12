Wesley Safadão ganha caminhão de R$ 1 milhão da mulher no Natal

O cantor Wesley Safadão ganhou um caminhão avaliado em R$ 1 milhão. O presente de Natal foi dado pela mulher do artista, Thyane Dantas. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o artista fez questão de mostrar o presente.



"Chegou o meu presente. É lindo, viu. Meu presente de Natal", escreveu ele ao mostrar o caminhão. Safadão também já presenteou a amada com um veículo do mesmo valor. Em fevereiro do ano passado, Thyane ganhou uma BMW X7 do cantor cearense.