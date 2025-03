EM TESTES

WhatsApp vai mostrar músicas do Spotify nos status

Integração entre os serviços foi encontrada em versões beta para iOS e Android

O WhatsApp está testando uma integração com o Spotify que permitirá aos usuários compartilhar diretamente nos status as músicas que estão ouvindo. A funcionalidade, encontrada nas versões beta mais recentes para iOS e Android, aparece como um ícone do WhatsApp na seção de compartilhamento do aplicativo de música. >

Quando ativada, a opção transforma a faixa em um status visual com capa do álbum, nome da música e artista. Os contatos que visualizarem poderão tocar em um botão "play" para ouvir a música completa no Spotify. O recurso mantém a criptografia ponta a ponta do WhatsApp, garantindo que apenas os contatos do usuário tenham acesso ao conteúdo compartilhado.>