William Bonner leva casal de idosos desabrigados para redação da Globo

Quem assistiu ao Jornal Nacional nesta quarta-feira (15), se surpreendeu com o apresentador William Bonner levando dois idosos que estão desabrigados após as enchentes do Rio Grande do Sul. Na redação da Globo no sul do país, o jornalista compartilhou a história do casal.