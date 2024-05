VÍTIMAS DAS ENCHENTES

Correios suspende recebimento de roupas para o Rio Grande do Sul; veja o que doar

Empresa ressalta que vão continuar recebendo outras doações

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 08:53

Correios fará concurso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os Correios vão suspender temporariamente o recebimento de roupas como doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a estatal,70% dos donativos arrecadados são peças de vestuário.

No entanto, os Correios ressaltam que vão continuar recebendo outras doações, como de água, alimentos da cesta básica, ração para pets, material de limpeza seco e de higiene pessoal.

As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul.

Para intensificar o transporte dos donativos arrecadados até o estado gaúcho, os Correios estão trabalhando em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB). Na terça-feira (14), a estatal transportou em suas carretas 70 toneladas de itens arrecadados pela FAB que estavam armazenados em bases aéreas nos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ) e colocou essas linhas de transporte terrestre à disposição da instituição para uso contínuo. Em Brasília, os Correios têm oferecido apoio à gestão logística do estoque de donativos da FAB na base aérea da capital federal.

O que doar (por ordem de prioridade)

Água e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);



Fraldas (geriátrica e infantil);



Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico);



Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).



Para facilitar a triagem das doações