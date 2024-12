TROPEÇOU

William Bonner quebra osso e fratura o braço após queda: 'Impacto foi forte'

Jornalista precisará de quatro semanas para se recuperar

O jornalista William Bonner, de 61 anos, sofreu duas lesões após cair durante uma corrida perto de casa, no Rio de Janeiro, no último sábado (21). Ele quebrou um osso da mão direita e fraturou um osso do antebraço no braço esquerdo. A recuperação deve demorar cerca de quatro semanas.

Na mão direita, ele quebrou um pequeno osso chamado de trapézio. No braço esquerdo, por causa do vetor de força, houve uma fratura na cabeça do rádio - osso no antebraço. "Foi um impacto forte. Como não saiu do lugar, não precisou operar", explicou.