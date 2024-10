REDES SOCIAIS

X, antigo Twitter, muda termos e impõe uso de dados de usuários para treinar IA

A partir do dia 15 de novembro, a coleta de posts e informações dos usuários da rede social X, antigo Twitter, será obrigatória. A decisão tem como objetivo utilizar os dados para treinar inteligências artificiais, e foi alterada na política de privacidade do Twitter/X esta semana.

A regra está sendo implicada sobre os usuários a partir da condição de uso: "Se você continua a usar nossos produtos ou serviços em ou após 15 de novembro de 2024, estará concordando com os termos de serviço e política de privacidade atualizados do X", diz um aviso que aparece ao acessar o site ou abrir o aplicativo.

O acesso obrigatório aos dados do usuário é vigente em modelos de IA generativa, mas também em versões que não possuem o mecanismo. Algumas postagens já têm sido utilizadas desde julho pela inteligência artificial Grok, inserida no sistema do X.