Xuxa conta motivo de 'pacto com diabo' ficar de fora de documentário

Xuxa. Crédito: reprpdução

No final dos anos 80, várias teorias absurdas foram criadas para explicar o enorme sucesso que Xuxa fazia no Brasil. Uma delas dizia que algumas músicas dos discos de Xuxa ouvidas ao contrário traziam mensagens demoníacas, como resposta ao pacto que a apresentadora teria feito com o diabo. Outra contava que, justamente por isso, ela não podia falar o nome de Deus, usando para isso o termo "o cara lá de cima". Havia mais uma lenda sobre a possibilidade de suas bonecas serem possuídas.

Em entrevista exclusiva ao gshow, Xuxa contou o motivo pelo qual todas essas invenções ficaram de fora do documentário do Globoplay que resgata sua trajetória.

"Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. ‘A Xuxa teve um pacto com o diabo’. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida? A boneca? Como podem inventar uma coisa dessas... O disco ao contrário.... Qualquer disco ao contrário fica esquisito e você pode colocar tudo que a sua imaginação mande.”

E também revelou o que fez Pedro Bial, diretor artístico do documentário ignorar esses boatos.