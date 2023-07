Xuxa faz revelação sobre perder virgindade: 'Muito ruim'

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, de 60 anos, foi a convidada do programa Quem Pode, Pod, no YouTube, desta terça-feira (11). Na conversa, a loira contou que sofreu muito para perder a virgindade na juventude.



Segundo a famosa, ela queria muito deixar de ser virgem porque "atrapalhava" a vida profissional dela, principalmente devido à idade. Para Xuxa, perder a virgindade era de extrema importância.



"Perdi a virgindade com 17 para 18 anos. Não foi especial, eu queria deixar de ser virgem. Eu comecei a ser modelo aos 16 anos, eu tinha apelido, não falavam de assuntos por eu ser virgem. Eu chegava em casa chorando, eu falava para a minha mãe que queria deixar de ser virgem", disse a cantora.