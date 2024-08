TEATRO

Yumara Rodrigues é festejada em peça no Martins Gonçalves

Entra em cartaz nesta quinta (29), no Teatro Martim Gonçalves, o espetáculo inédito Os Dias Lindos de Celina Bonsucesso, com texto do dramaturgo e professor da Escola de Teatro da Ufba Paulo Henrique Alcântara e direção de Hyago Matos.