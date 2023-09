Yuri Meirelles, que simulou sexo com Anitta em clipe, é confirmado em A Fazenda 15

Os nomes da nova temporada do reality A Fazenda, da TV Record, estão começando a ser divulgados. O primeiro anunciado foi Yuri Meirelles, empresário e modelo carioca de 22 anos. O modelo ficou conhecido após estrelar o polêmico clipe de 'Funk Rave', música de Anitta. O reality inicia no dia 18 de setembro e mais nomes serão revelados até lá. Antes, o patrocinador oficial era o TikTok e agora é o aplicativo Kwai, também de vídeos curtos.



"Espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades e aproveitar cada momento lá. Vou me divertir, vou jogar o jogo e espero que, se Deus quiser, sair com esse prêmio aí de R$1,5 milhão pra casa. Conto com a torcida de vocês e espero que gostem", diz ele no vídeo de anúncio.