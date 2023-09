Zeca Camargo faz show a R$ 10 em bar no Nordeste, e cena viraliza

Zeca Camargo mostrou uma nova faceta neste domingo (17). O apresentador foi DJ em um bar de Fortaleza, no Ceará, e está dando um o que falar na web por conta de um vídeo em que aparece animado mostrando sua desenvoltura na mesa de som.



As imagens viralizaram nas redes sociais e já ultrapassaram as 2 milhões de visualizações. "Você vem pro rolê e o DJ é Zeca Camargo", escreveu o internauta que gravou a cena.



O vídeo gerou curiosidade do público do X, antigo Twitter. Muitos perguntaram se o show foi bom e o rapaz que postou o vídeo garantiu que sim. Outro fator que chamou a atenção dos internautas foi o valor da apresentação de Zeca. O bar cobrou apenas R$ 10 de couvert para os clientes que quisessem assistir ao show do apresentador.