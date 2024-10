MÚSICA

Zeca Pagodinho: "Fiz tudo para dar errado, mas deu certo"

Sambista chega aos 40 anos de carreira e celebra data em dois shows na Concha Acústica, dias 4 e 5 de outubro

Roberto Midlej

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 07:59

Zeca Pagodinho festeja 40 anos de carreira e 65 anos de idade Crédito: Leo Aversa/divulgação

Recentemente, circulou nas redes sociais um vídeo em que Zeca Pagodinho aparece ao lado do neto, cantando. Numa entrevista ao portal Splash, o músico foi questionado sobre a possibilidade de o menino, ainda adolescente, virar sambista. O músico carioca respondeu: "Essas coisas ninguém 'quer'. Essas coisas acontecem. Não adianta você 'querer' ser artista, que não vai ser. Se a vida te escolher, vai".

E Zeca complementou, citando a ausência dele nos programas de TV para os quais foi convidado: "Eu fiz tudo pra [carreira] dar errado e deu certo. Eu faltava Chacrinha, faltava Xuxa, faltava Angélica, não ia em p... nenhuma. Agora, tá aí!". E deu muito certo! No fim das contas, é mais ou menos como diz o maior sucesso de Zeca, composto por Serginho Meriti: "Deixa a vida me levar". E a vida, devagarinho, o levou à marca de quatro décadas de carreira, que ele vem celebrando pelo país com um novo show que chega à Concha Acústica nesta sexta (4) e sábado.

O espetáculo, Zeca Pagodinho 40 anos, é um compilado dos clássicos de um dos sambistas mais populares do país e passa por diferentes fases. Então, estão incluídas as primeiras canções que o fizeram ser conhecido, como Camarão que Dorme a Onda Leva, composição de Zeca, Arlindo Cruz e Beto Sem Braço que ganhou as rádios brasileiras em 1983, na voz de Beth Carvalho. E foi por causa daquele samba que Beth se tornou madrinha musical de Zeca. Foi o empurrão que faltava para ele começar a se popularizar.

Na época da morte da cantora, em abril de 2019, Zeca foi claro sobre a importância da amiga para o samba: "Muita gente, ela botou lá em cima. Eu costumo brincar, dizer que eu sou só um compositor e virei um Zeca Pagodinho por causa da Beth. Meu negócio era compor. Ela me pôs pra gravar Camarão Que Dorme A Onda Leva e virei esse Zeca Pagodinho que o Brasil hoje aplaude".

Ainda da década de 1980, tem os sambas SPC, Casal Sem Vergonha e Coração em Desalinho. O repertório tem pelo menos 27 canções, que estão no show gravado em fevereiro deste ano no Estádio Nilton Santos e que está disponível no YouTube. O cenário da apresentação, que reproduz uma favela e tem um telão no fundo, é o que vem para Salvador, como está naquele mesmo vídeo. Pelo telão, passam artistas importantes para a carreira de Zeca, como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Monarco, Ivone Lara, Martinho da Vila... E, claro, Beth Carvalho.

A apresentação também resgata canções que Zeca não cantava fazia algum tempo, como Vacilão e Exaustino. Faixa Amarela, de 1997, passou por modificações na letra, afinal, é como diz Celso Athayde (fundador da Cufa) no material de divulgação do show: "malandro que é malandro sabe evoluir no tempo". Os versos que falavam em agressão a uma mulher citada na música, claro, foram suprimidos: "Mas se ela vacilar/ Vou dar um castigo nela/ Vou lhe dar uma banda de frente/ Quebrar cinco dentes e quatro costelas".

Além de comemorar os 40 anos de carreira de Zeca, o show ainda faz parte das comemorações dos 65 anos de idade do cantor, completados em 4 de fevereiro passado. A gravação do espetáculo que está no YouTube aconteceu naquele dia e o músico recebeu no palco velhos parceiros do samba, como Jorge Aragão, Xande de Pilares e Diogo Nogueira.

A turnê, que começou com duas datas em São Paulo, tem sido um sucesso de público. Tanto que na capital paulista, em junho os oito mil ingressos da primeira noite foram esgotados. Criou-se uma data extra, que também foi lotada. E, de acordo com o site da turnê, não há mais ingressos em Natal (25/10). Em Florianópolis, Campinas, Ribeirão Preto e diversas outras cidades onde Zeca passou, os bilhetes chegaram ao fim.

E, se você é mesmo fã dele e tem um dinheirinho a mais no orçamento, se prepare: de 6 a 9 de dezembro, Zeca parte num navio para se apresentar aos seus admiradores. Também vão embarcar no Navio do Zeca 40 Anos Diogo Nogueira, Vanessa da Mata, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Maria Rita e Fundo de Quintal.

SERVIÇO

Zeca Pagodinho 40 Anos. Sexta (4) e Sábado (5), 19h. Concha Acústica (Campo Grande). Ingressos à venda no site Bilheteria Digital (com taxa de serviço) e no balcão de ingressos no Shopping Barra (sem taxa)

Preços

1º lote: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

2º lote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

3º lote: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia)

4º lote: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia)