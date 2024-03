AMIZADE DESFEITA

Zélia Duncan revela rompimento de amizade com Rita Lee: 'Dói até hoje'

Cantora teria ficado chateada com entrada de Ducan em Os Mutantes

Publicado em 28 de março de 2024 às 09:29

Rita Lee e Zélia Ducan Crédito: Redes sociais / YouTube

A cantora Rita Lee morreu, mas sua imagem, música e memória continuam vivas entre amigos e famosos. Zélian Ducan é uma delas, que recordou com tristeza o fim da amizade com a eterna rainha do rock brasileiro.

Em conversa ao podcast do UOL, Ducan contou que o afastamento ocorreu após sua entrada na banda Os Mutantes, em 2006, antigo grupo de Rita Lee - do qual saiu após rompimento com os músicos.

Segundo Ducan, ela nunca desejou cantar nos Mutantes, mas a banda precisava de uma cantora para tocar em Los Angeles, Nova York e São Franciso, nos Estados Unidos. Rita foi convidada, mas negou o convite, sendo transferido para Zélia.

"Peguei o telefone, ela atendeu, e eu disse: 'Rita, recebi esse convite, mas quero saber como é para você. Porque se for estranho para você, realmente eu não vou'. Ela esperou uns três segundo e falou essas palavras: 'Vai, você vai se divertir com os manos'. Eu até pensei: que legal ela falar assim, 'com os manos', porque eu sei que, com motivo e razão, ela teve uma mágoa com eles lá nos anos 70. Mas a Rita é a rainha do Brasil, do pop brasileiro. Ela abriu todos os caminhos, é uma luz na vida da gente. Tudo que ela fez, ela revolucionou. Tudo ela fez em altíssimo nível. E assim foi. Ela falou 'vai', e eu fui. Alguns meses depois, ela foi sumindo, sumindo, e sumiu de mim. Parou (de falar comigo). Tentei (ir atrás), até um certo ponto, óbvio que respeitei. Dói até hoje" Zélia Ducan Cantora

Apesar do sumiço de Rita, ela não deixou de admirar a cantora. Ducan ainda contou que a rainha do rock brasileiro não sumiu apenas da amizade com ela, mas também de outros amigos famosos.