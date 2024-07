NOVO BEBÊ CAMARGO

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam gravidez: 'Depois de tanto tempo de espera'

Depois de anos tentando engravidar, finalmente a influenciadora e jornalista Graciele Lacerda, de 43 anos, anunciou que está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, 61.

Os dois compartilharam a notícia nas redes sociais nesta quinta-feira (11), por meio de um vídeo mostrando que estavam felizes com a nova conquista. Segundo Graciele, eles enfrentaram dificuldades em alguns momentos, exigindo superação e fé na caminhada para engravidar.

"Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores", disse Zezé, que completou falando que finalmente chegou o momento certo para a nova vida do casal.

A jornalista ainda aproveitou para deixar uma mensagem de esperança para os fãs que aguardavam ansiosamente pelo anúncio do novo bebê na família Camargo.

"Estou grávida. Esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança", declara ela.

Zezé tem outros três filhos adultos, são eles: Wanessa Camargo, de 41 anos, Camilla Camargo, de 38, e Igor Camargo, de 29. Todos são frutos do antigo casamento com Zilu, com quem o sertanejo foi casado por 32 anos.