Zezé di Camargo revela que irá reduzir números de show após problemas na voz

Crédito: Reprodução/Instagram

Após passar por momentos em que suas habilidades vocais foram questionadas, o cantor Zezé di Camargo comentou sobre a situação e o futuro na música. Durante a participação no podcast “Pod ou Quá?", exibido na última semana, o sertanejo revelou a possibilidade de reduzir o número de shows.



“Eu acho que vamos diminuir os shows da dupla no ano que vem. É a minha pretensão… No mês de junho, por exemplo, fizemos 17 shows. Não há necessidade de fazermos isso mais, até a idade não permite isso mais”, explica.

Atualmente com 60 anos de idade, a voz de Zezé falhou durante alguns dos shows realizados este ano junto com Luciano, seu irmão, o que fez com que os fãs da dupla sertaneja ficassem preocupados com a condição do artista.

Zezé di Camargo revela planos para o futuro na música

“Hoje eu canso muito mais. A voz não tem mais aquela potência de quando eu tinha 30 anos”, revelou ao admitir os problemas na voz que causaram falha e desafinação. E continuou: “Podia cantar dez horas e a voz estava lá. Hoje, eu canto duas e tem que ter um descanso, tem que fazer exercício de voz.”.

"Para eu manter a quantidade de shows do Zezé Di Camargo&Luciano, mais o meu show acústico, aí 'estou morto'. Ele também vai fazer as coisas gospel dele, e acho que no ano que vem a gente diminui bastante a agenda da dupla", conta.

Falha na voz do cantor Zezé di Camargo

Em maio, a voz de Zezé também falhou durante um dos shows dos cantores sertanejos. Na época, os fãs de Zezé di Camargo e Luciano comentaram sobre a falta de acompanhamento fonoaudiólogo ao longo da carreira, o que pode ter afetado as condições vocais do músico.

No início de junho, Zezé comentou sobre o ocorrido, afirmando que “qualquer profissional está sujeito a erros”. Dividindo o palco com seu irmão Luciano, Zezé culpabiliza a mídia pela repercussão negativa do “erro humano”.