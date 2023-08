Microfone de Zezé di Camargo é desligado após voz do cantor falhar

O cantor Zezé di Camargo passou mais uma vez por um momento desconfortável durante um show com seu irmão Luciano. Realizada no domingo, 30, a apresentação da dupla sertaneja ocorreu durante o festival Feife 2023, na cidade de Porto Ferreira, em São Paulo.



Na ocasião, os cantores apresentaram a música “Sonho de Amor”, quando a voz de Zezé falha, foge do tom e desafina. Luciano tenta acompanhar o irmão até o final da canção. Com a situação, a produção do evento desligou o microfone do artista.