Rodrigo Accioly debate governança e sustentabilidade no IV ESG Fórum Bahia

Presidente do Conselho do Grupo Aliança da Bahia participa de painel sobre integridade corporativa



Gabriela Cruz

Publicado em 20 de maio de 2025 às 15:16

Trajetória de Rodrigo Accioli combina experiência jurídica, atuação institucional e compromisso com práticas de governança e responsabilidade social Crédito: divulgação

Rodrigo Accioly, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia, será um dos participantes do IV ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, Contermas. Ele integra o painel "Integridade e ESG: Como Integrar Governança e Sustentabilidade nas Empresas", marcado para o segundo dia do evento.

Advogado, administrador judicial e árbitro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia, Rodrigo também atua como conselheiro consultivo das Obras Sociais Irmã Dulce e coordena o Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade da Cia de Participações Aliança da Bahia. Sua trajetória combina experiência jurídica, atuação institucional e compromisso com práticas de governança e responsabilidade social.

Evento consolidado

Realizado pelo jornal Correio, o ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.

Acompanhe as novidades: www.correio24horas.com.br/esg.

SERVIÇO

IV ESG Fórum BAHIA

Data: 3 e 4 de junho de 2025

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30

Horário do dia 04/06: 8h às 19h

Local: porto Salvador, na Contermas

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA

Inscrições aqui.