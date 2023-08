Al Hilal prepara oferta de R$ 430 milhões por ano para Neymar

Após comunicar ao PSG que pretende deixar o clube na atual temporada, o atacante Neymar ainda não definiu o seu futuro, mas alguns clubes aparecem como interessados. Um deles é o Al Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o clube treinado pelo português Jorge Jesus prepara uma oferta de salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões) para o brasileiro. O valor é o dobro do que Neymar ganha em Paris.

Recentemente o Al Hilal tentou contratar outro astro do PSG, o atacante Mbappé. Mas o jogador, que está afastado dos treinos do clube francês, não aceitou ouvir a proposta.

A ideia do Al Hilal é ter um jogador de impacto para rivalizar com o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Al Ittihad, de Benzema.

Ainda segundo a imprensa francesa, o objetivo de Neymar é seguir no futebol europeu. O desejo do jogador é voltar ao Barcelona, mas o técnico Xavi freou os planos do brasileiro. O Chelsea é outro provável destino para o atacante.