SÉRIE A

Alan Patrick se machuca e pode desfalcar o Inter contra o Bahia

Adversário do Bahia na primeira rodada do Brasileirão, neste sábado (10), às 18h30, no Beira Rio, o Internacional pode ter um desfalque importante. Um dos destaques da equipe, o meia Alan Patrick machucou a coxa e virou dúvida para o confronto.