SÉRIE A

Alerrandro marca de pênalti no fim e Vitória supera Fluminense em casa

Os gols do Leão foram marcados por Neris e Alerrandro; o tento dos cariocas ficou na conta de Lucas Arcanjo (contra)

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 18:30

Vitória superou o Fluminense por 2x1 dentro de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No Barradão, o torcedor do Vitória preencheu as arquibancadas para apoiar o Leão no confronto direto contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o reforço do zagueiro Wagner Leonardo no meio de uma das torcidas organizadas, a torcida rubro-negra aumentou a voz quando Neris marcou o único gol da partida. Lucas Arcanjo, contra, deixou os rubronegros apreensivos, mas Alerrandro definiu o placar de 2x1 no final do jogo.

Com o resultado de 2x1, o Vitória chega aos 35 pontos e assume momentaneamente a 14ª colocação do Brasileirão. Com os dois resultados positivos conquistados dentro de casa, o Leão vai precisar viajar para enfrentar o Athletico-PR no próximo sábado (2). O confronto ocorre às 18h30, na Ligga Arena.

O JOGO

Herói da vitória diante do Red Bull Bragantino no último final de semana, o atacante Everaldo foi a grande novidade na escalação titular da equipe comandada por Thiago Carpini. Além do ponta esquerda, o treinador promoveu a entrada de Willian Oliveira na função de Luan Santos, já que o volante foi vetado da partida após se queixar de dores na coxa.

Com o capitão Wagner Leonardo vibrando no meio da torcida, a partida começou com maior posse de bola para a equipe rubro-negra. Partindo para cima do adversário, o Leão conseguiu as primeiras chegadas com Everaldo pelo lado esquerdo do campo. Logo aos cinco minutos, Willian Oliveira caiu dentro da área e o árbitro chegou a marcar o pênalti. Na revisão de vídeo, lance anulado.

Após a penalidade anulada, o jogo se equilibrou com o Fluminense aproveitando as triangulações pela direita para incomodar os donos da casa. No entanto, mesmo com a melhora dos cariocas, o Vitória manteve a postura ofensiva. Os comandados de Thiago Carpini exploraram as transições com velocidade para chegar ao gol adversário, enquanto os tricolores tentavam botar a bola no chão e aproveitar os erros do Leão.

Foi a partir dessa estratégia que os cariocas ficaram no quase de inaugurar o placar no Barradão. Aos 40 minutos da primeira etapa, Kauã Elias avançou pela ponta e tocou para Lima, na entrada da área. O meia dominou e chutou forte. A bola iria para o fundo das redes se o goleiro Lucas Arcanjo não tivesse desviado e a trave não tivesse devolvido a posse para o jogador do Vitória.

Antes do árbitro marcar o fim da primeira etapa, o Leão aproveitou a última chance para tirar o equilíbrio do placar. Em falta cobrada por Lucas Esteves na direita, o zagueiro Neris se desmarcou e apareceu na pequena área para desviar de cabeça e colocar os rubro-negros à frente do jogo.

Na volta do intervalo, Mano Menezes tirou o volante Victor Hugo para promover a entrada do atacante Keno. Com a modificação, o Fluminense adotou uma postura mais ofensiva na partida, partindo para cima dos donos da casa desde o início. Com o domínio do jogo, os cariocas obrigaram o time baiano a recuar para conseguir se defender.

A melhora dos cariocas na partida foi coroada com sorte. Aos 15 minutos do segundo tempo, Ryller afastou mal e a bola sobrou no pé de Martinelli, que chutou forte de fora da área. A bola explodiu no travessão e desviou nas costas de Arcanjo antes de balançar as redes.

Na faixa dos 30 minutos, os comandados de Carpini voltaram a ter a posse da bola e equilibraram novamente a partida. Foi nesse contexto que Matheuzinho foi derrubado dentro da área e mais um pênalti foi marcado. Na cobrança, Alerrandro bateu para o alto e colocou números finais no jogo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Fluminense - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Neris, Edu e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Léo Naldi), Ricardo Ryller (Machado) e Matheuzinho; Mosquito (Zé Hugo), Everaldo (Carlos Eduardo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos (Ignácio) e Diogo Barbosa; Victor Hugo (Keno), Martinelli e Ganso (Marcelo); Jhon Arias, Lima e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

Local: Barradão

Gols: Neris, aos 45 minutos do primeiro tempo; Lucas Arcanjo (contra), aos 15, e Alerrandro, aos 45 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Gustavo Mosquito, Raúl Cáceres, Léo Naldi (Vitória); Thiago Santos, Lima (Fluminense)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Bruno Boschilia (PR)