ATLETISMO

Alison dos Santos fica em 3º em etapa da Diamond League em último teste antes de Paris-2024

Esperança de medalha para o Brasil na Olimpíada de Paris-2024, Alison dos Santos ficou em terceiro lugar nos 400 metros com barreira na etapa de Mônaco da Diamond League, em Montecarlo, nesta sexta-feira. Foi o último teste do brasileiro antes dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 26 deste mês.

Alison terminou com o tempo de 47s18, atrás do americano Rai Benjamin, que faturou a medalha de ouro, com 46s67, e do norueguês Karsten Warholm, medalhista de prata, com 46s73. O trio fez uma disputa equilibrada, quase iguais até a oitava barreira. Até que Benjamin começou a destoar.