Alvo do Bahia no fim do ano passado, o atacante argentino Alejo Véliz, de 19 anos, defenderá o Tottenham. O clube inglês pagará 17 milhões de dólares (cerca de R$ 82 milhões na atual cotação) para contratar o jogador do Rosário Central.



Segundo a imprensa da Argentina, o acordo prevê o pagamento de mais 6 milhões de dólares (R$ 29 milhões) caso o atacante atinja metas estabelecidas em contrato. O Rosário ficará com 10% de uma venda futura.