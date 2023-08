Amanda Nunes concorre ao prêmio de Lutadora do Ano no Oscar do MMA

A baiana Amanda Nunes está entre as indicadas ao prêmio de Lutadora do Ano no World MMA Awards, popularmente conhecido como o Oscar do MMA. A Leoa anunciou sua aposentadoria recentemente, deixando o esporte com os títulos de peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg) do UFC.



Amanda não é a única brasileira que concorre na categoria. Larissa Pacheco, campeã da temporada 2022 da PFL no peso-leve, também está entre as indicadas. Elas disputam o troféu com Alexa Grasso, atual campeã peso-palha do UFC; Liz Carmouche, atual campeã peso-mosca do Bellator; e Seika Izawa, atual campeã peso-átomo do Rizin Fighting Federation.