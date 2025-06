COPA DO NORDESTE

América-RN x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, a partida será disputada na Arena das Dunas, em Natal, às 17h30

Em confronto decisivo pela 7ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, América-RN e CSA se enfrentam neste sábado (07/06), às 17h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Enquanto o Mecão se despede da competição com chances remotas de classificação, o Azulão depende apenas de um empate para garantir vaga nas quartas de final. >

Onde assistir América-RN x CSA ao vivo

América-RN

Mesmo após a vitória sobre o Sousa, o América-RN chega à rodada final em 6º lugar do grupo, com apenas 7 pontos, e com chances mínimas de avançar. Por isso, o técnico Moacir Júnior decidiu preservar parte do elenco principal e escalar uma equipe alternativa, visando a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. O volante Ferreira, suspenso, é desfalque certo. >