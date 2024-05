COTADO NA SELEÇÃO

Ancelotti diz que se aposenta no Real, mas que estará disponível enquanto o clube o quiser

Treinador conquistou o título espanhol e luta para vencer a Champions

Estadão

Publicado em 28 de maio de 2024 às 16:39

Ancelotti está na final da Liga dos Campeões com o Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti afirmou que pretende se aposentar no clube espanhol. "Vou me aposentar no Real Madrid. A minha carreira terminará no Real Madrid, mas enquanto o Real Madrid me quiser estarei à disposição do clube", afirmou Ancelotti ao jornal italiano La Republicca.

Aos 64 anos, Ancelotti busca seu terceiro título de Liga dos Campeões comandando o time espanhol (foi campeão em 2013/2014 e 2021/2022) contra o Borussia Dortmund, no sábado, no estádio de Wembley. "Com esta competição nasceu a história do Real Madrid. É algo especial", afirmou o técnico. O time espanhol é o maior campeão da competição, disparado, com 14 títulos.

Ancelotti afirmou que não considera o Real favorito. "O Dortmund tem experiência na competição e mostrou qualidade, comprometimento e muita atitude", afirmou o técnico. "Vamos sofrer e lutar como em todas as finais."

Em sua segunda passagem pelo Real, Ancelotti já afirmado que pretendia se aposentar no clube, mas a declaração havia perdido um pouco de força com a proposta da CBF para dirigir a seleção brasileira em um momento em que a renovação de contrato com o Real ainda era uma incógnita. Com o acordo prolongado até 2026, Ancelotti reafirmou seu desejo de encerrar a carreira no clube merengue.