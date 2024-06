TÊNIS

Andy Murray passa por cirurgia nas costas e dúvidas para Wimbledon e Paris-2024 crescem

O tenista britânico Andy Murray será submetido a um "procedimento cirúrgico" nas costas neste sábado. A informação foi confirmada pela equipe do ex-número um do mundo, que não forneceu mais detalhes. O resultado do procedimento será decisivo para definir se Murray tentará disputar Wimbledon ou os Jogos Olímpicos de Paris.

No início da semana, o tenista abandonou a partida contra o australiano Jordan Thompson pela segunda rodada do Torneio de Queens, no qual é pentacampeão. Ele deixou a quadra quando perdia por 4 a 1 no primeiro set. Com dores no quadril e no joelho direito, Murray não conseguia trocar bolas e, ao deixar o confronto, foi ovacionado de pé em sua última aparição no evento