OLIMPÍADA

Após atrasos, Paris-2024 faz teste técnico da cerimônia de abertura no Rio Sena

Após seguidos adiamentos, o Comitê Organizador da Olimpíada de Paris-2024 conseguiu fazer nesta segunda-feira seu segundo teste técnico da cerimônia de abertura nas águas do Rio Senna, na capital francesa. O ensaio acontece faltando 39 dias para o início do grande evento esportivo, marcado para começar em 26 de julho.

O teste contou com a participação de 55 barcos, praticamente vazios, mas, que no dia de abertura da Olimpíada, poderão carregar até cinco delegações de países. As embarcações partiram da Pont d'Austerlitz até a Pont d'Iéna, que fica diante da Torre Eiffel, na região conhecida como Trocadero, onde será instalado o palco principal da cerimônia.

O trajeto de barco de seis quilômetros foi feito em 45 minutos. A velocidade média das embarcações foi de 9 km/h. Principal responsável pela cerimônia, Thierry Reboul se mostrou "muito satisfeito" com o evento, de acordo com o jornal francês L'Equipe, apesar de ter criticado um leve atraso no início do teste.