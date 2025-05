RECUPERAÇÃO

Após sofrer queimaduras em 18% do corpo, Lúcio inicia tratamento em câmara hiperbárica; entenda

Ex-jogador da Seleção Brasileira segue internado em um hospital particular em Porto Alegre

O ex-jogador da Seleção Brasileira Lúcio compartilhou nas redes sociais que está em tratamento após sofrer queimaduras em 18% do corpo em um acidente com uma lareira ecológica, ocorrido no dia 16 de maio. Na publicação, o ex-atleta aparece em uma câmara hiperbárica. Lúcio segue internado em um hospital particular em Porto Alegre.>