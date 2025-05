EX-JOGADOR

O que se sabe sobre o estado de saúde de Lúcio, internado na UTI

Lúcio segue internado na UTI, após ter 18% do corpo queimado por conta de um acidente com uma lareira ecológica

Pentacampeão, Lúcio segue internado na UTI no Hospital Brasília, localizado no Lago Sul, após sofrer queimaduras por conta de um acidente com uma lareira ecológica. Ele teve 18% do corpo queimado devido ao ocorrido, com lesões de segundo grau.>