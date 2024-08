TECNOLOGIA E FUTEBOL

Jogadores do Vitória fazem tratamento com alta exposição ao oxigênio para melhorar desempenho em campo

Willian Oliveira, Willean Lepo e Luan Santos realizam sessões de terapia hiperbárica antes e depois dos jogos

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 05:00

Willean Lepo, Luan Santos e Willian Oliveira realizam sessões para auxiliar na recuperação muscular Crédito: Divulgação

A rotina de um jogador de futebol no Brasil convive com um calendário apertado durante toda a temporada, o que pode ocasionar desde lesões mais leves a casos onde o atleta fique meses ausente dos treinos. No cotidiano desses profissionais, é comum a procura de tratamentos para auxiliar a recuperação da condição física. Três jogadores do Vitória acharam esse reforço na terapia hiperbárica.

Willian Oliveira, Willean Lepo e Luan Santos realizam sessões de tratamento antes e depois dos jogos do Leão, como forma de auxiliar o recovery e melhorar o desempenho nos jogos. Desses, somente Luan já fazia o tratamento antes de chegar à equipe baiana. De acordo com o médico hiperbarista Gabriel Mendes, responsável pelas sessões, os jogadores relataram não sentir mais câimbras durante os jogos.

Segundo Gabriel, o ar respirado em condições normais contém 21% de oxigênio em uma pressão de 1 atmosfera ao nível do mar. Ao entrar na câmara hiperbárica, o paciente respira oxigênio a 100% em uma pressão de duas a três vezes a pressão atmosférica. Isso faz com que o fluxo de oxigênio na corrente sanguínea aumente em até 20 vezes, estimulando a formação de novos vasos sanguíneos e atuando diretamente na cicatrização.

A Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) é um tratamento médico empregado no Brasil há mais de 30 anos, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) desde 1995. É indicado para tratamento de infecções, inflamações, isquemias, tais como: feridas de diabéticos, complicações de cirurgias, osteomielites, úlceras crônicas de pele, lesões pós-radioterapia e outras especificadas na resolução 1.457/95 do CFM.

No mundo dos esportes, os atletas optam pela hiperbárica pela melhora da irrigação sanguínea, o que leva mais sangue, células anti-inflamatórias e nutrientes para áreas carentes, otimizando a cicatrização. Além disso, essa terapia age como um anti-inflamatório, reduzindo inchaço, edema, inflamação e, consequentemente, a dor.

A redução na inflamação, consequentemente, diminui a fadiga muscular do atleta. Segundo explica o médico, essa fadiga pode ser um dos fatores que explicaria um desempenho abaixo de um jogador que não costuma errar e a hiperbárica funcionaria para prevenção. No entanto, Gabriel ressalta que a terapia não é uma solução para o problema, mas uma ferramenta que deve ser uma aliada no processo de recuperação.

“Digamos que um atleta como Matheuzinho começa a errar passes, perder divididas e parece lerdo no jogo. Não é que eu esteja querendo defender, mas uma das justificativas é que o atleta está com a fadiga central elevada. Ele recuperou a musculatura, mas a mente dele ainda está fadigada. O cérebro consome cerca de 20% a 30% da nossa energia diária. Ele pode ter dormido pouco, se alimentado mal, se hidratado mal e essa fadiga central interfere na própria percepção do paciente, na noção de espaço e de força. Ele toca a bola errado e pode parecer meio aéreo em campo”, explica.