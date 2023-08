Após 'tomar' faixa de capitão, Benzema marca com passe de Romarinho

Três jogos no Campeonato Saudita, 100% de aproveitamento, primeiro gol de Benzema na competição e tarja no braço do francês. A paz está de volta ao Al-Ittihad um dia após o atacante se indispor com o treinador Nuno Espírito Santo por não ser o capitão - era Romarinho. O brasileiro, mostrando que não há motivos para polêmica, ainda deu a assistência ao camisa 9.



De acordo com a imprensa da Arábia Saudita, Benzema até ameaçou deixar o clube por não ser o capitão. Teria ouvido do técnico que sua contratação nem havia sido pedida por ele. Após conversa nas atividades de quarta-feira, parece que tudo foi resolvido. Ao menos o resultado de 4 a 0 sobre o Al-Riad, fora de casa, serviu para uma bandeira branca.