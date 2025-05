LEÃO EM FESTA

Jogadores do Vitória falam em 'raça' e importância dos reservas para vencer na Sul-Americana

O atacante Gustavo Mosquito e o lateral Jamerson comentaram sobre a atuação da equipe no Uruguai

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de maio de 2025 às 00:01

Jogadores do Vitória comemoraram resultado positivo na Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer o Vasco por 2x1 dentro do Barradão, o Vitória deu fim a uma sequência de cinco jogos sem vencer e mudou o foco para a Copa Sul-Americana. Em partida válida pela 5ª rodada da competição internacional, o Leão escalou os jogadores titulares e, com dificuldade, superou o Cerro Largo por 1x0 no estádio Centenário, em Montevidéu. Presentes na partida, o atacante Gustavo Mosquito e o lateral Jamerson comentaram sobre a atuação da equipe.>

"Essa vitória significa muito. A gente vinha fazendo bons jogos, mas não vinha conseguindo as vitórias na Sul-americana. Sabemos do nosso potencial, da capacidade do nosso grupo. Vitória importantíssima, tanto quem começou quanto os que entraram, foram fundamentais. Resultado importante para nossa sequência e agora vamos com tudo para o Equador para tentar essa vitória, que também vai ser difícil, mas o nosso grupo tem qualidade para trazer os três pontos", disse o atacante.>

Para Gustavo Mosquito, que foi escolhido pelo treinador rubro-negro para entrar na segunda etapa, os jogadores que saíram do banco de reservas foram fundamentais para sair do Uruguai com os três pontos. Vale lembrar que Claudinho, autor do gol rubro-negro, entrou na função de Raúl Cáceres durante o jogo.>

"Quem está no banco tem que estar ligado e ler um pouco mais o jogo para entrar e fazer a diferença. Muitas vezes quem entra, quem muda o jogo. Acho que eu, o Erick, Fabri, Carlinhos, todo mundo entrou muito bem. É o vitória que ganha. Vamos seguir unidos e virar a chave que tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano", finalizou. >

O primeiro tempo não contou com momentos de destaque em ambas as equipes. A emoção, no entanto, ficou para a segunda etapa, quando o Leão conseguiu furar o bloqueio uruguaio. Com o resultado, o rubro-negro vai aos seis pontos e assume a 2ª colocação do grupo. Vencendo na última rodada, o Leão garante a classificação para os playoffs.>

Na visão do lateral esquerdo Jamerson, a vontade dos jogadores foi crucial para conseguir o resultado em um jogo contra uma equipe fechada. "O Vitória é para quem acredita. A gente estava buscando o gol no início do jogo, mas voltamos no segundo tempo melhor e foi na raça. Sabíamos que o jogo ia ser difícil aqui, os caras com a linha baixa, sabíamos da dificuldade do jogo, mas graças a Deus conseguimos", disse.>