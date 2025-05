PERTO DE SE CLASSIFICAR

Com golaço de Claudinho, Vitória vence o Cerro Largo no Uruguai

Rubro-negro assumiu a 2ª colocação do grupo B na Sul-Americana

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2025 às 23:24

Vitória superou o Cerro Largo com gol de Claudinho Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer o Vasco por 2x1 dentro do Barradão, o Vitória deu fim a uma sequência de cinco jogos sem vencer e mudou o foco para a Copa Sul-Americana. Em partida válida pela 5ª rodada da competição internacional, o Leão escalou os jogadores titulares e, com dificuldade, superou o Cerro Largo por 1x0 no estádio Centenário, em Montevidéu. O lateral direito Claudinho foi o responsável pelo único gol do jogo.>

O primeiro tempo não contou com momentos de destaque em ambas as equipes. A emoção, no entanto, ficou para a segunda etapa, quando o Leão conseguiu furar o bloqueio uruguaio. Com o resultado, o rubro-negro vai aos seis pontos e assume a 2ª colocação do grupo. Vencendo na última rodada, o Leão garante a classificação para os playoffs.>

Agora, o rubro-negro muda a chave e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time entra em campo neste domingo (18), às 16h, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 9ª rodada da competição. Já o próximo compromisso pela Copa Sul-Americana será contra a Universidad Católica de Quito, no dia 28 de maio.>

O JOGO>

Apesar das declarações públicas de Thiago Carpini sobre colocar a Copa Sul-Americana em segundo plano na lista de prioridades do clube para a temporada, o técnico rubro-negro repetiu a escalação que iniciou diante do Vasco, no último final de semana. Com a presença dos jogadores titulares em campo, o Vitória encontrou dificuldade nos primeiros minutos da partida.>

A decisão do adversário em abdicar da posse de bola e jogar no erro do Leão permitiu que os rubro-negros tivessem a liberdade de circular a bola para tentar achar um ponto fraco no bloqueio montado pelos mandantes. No entanto, a falta de pressão dos uruguaios foi compensada negativamente pelos erros cometidos na saída de bola do Vitória, que mostrou dificuldade em construir as jogadas.>

Durante o primeiro tempo, o Leão continuou com dificuldades para armar as jogadas. Em um ritmo lento, as principais chegadas eram do time adversário, apenas aproveitando os erros da equipe de Carpini. A postura vista pelos torcedores rubro-negros na capital do Uruguai foi completamente oposta ao mostrado pela equipe diante do Vasco, no Brasileirão.>

O problema da primeira etapa foi a falta de eficiência com a bola no pé. Sem conseguir aumentar o ritmo e preso pela marcação adversária, Carpini voltou do intervalo com três mudanças. Todo o trio ofensivo foi trocado para as entradas de Erick, Gustavo Mosquito e Fabri. >

As mudanças trouxeram uma dinâmica diferente para o time, que passou a ter mais espaço para verticalizar o jogo, principalmente em velocidade. Gustavo Mosquito foi o responsável por dar mais profundidade para a equipe, o que gerou cruzamentos com perigo às metas do goleiro adversário.>

A equipe cresceu nos 15 minutos finais, quando os rubro-negros aumentaram o ímpeto ofensivo e passaram a pressionar o Cerro Largo dentro de sua própria área. A melhora no confronto foi coroado com uma finalização certeira do lateral Claudinho. Aos 38 minutos do segundo tempo, Jamerson lançou a bola para a área e a defesa uruguaia cortou. Na sobra, o camisa dois dominou fora da área e nem esperou cair no chão para mandar um chute forte e abrir o placar.>

Ficha técnica

Cerro Largo 0 x 1 Vitória - 5ª rodada da Copa Sul-Americana>

Cerro Largo: Santilli; Matias Mir, Parada (Gianoli), Lucas Correa e Bonifazi; Assis (Alan García), Bertocchi e Di Pippa; Contrera (Rossi), Peraza (Bruno Hernández) e Añasco. Técnico: Eduardo Espinel

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller (Carlinhos), Ronald e Matheuzinho; Wellington Rato (Erick), Janderson (Fabri) e Osvaldo (Gustavo Mosquito). Técnico: Thiago Carpini>

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu>

Gol: Claudinho, aos 38 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Claudinho (Vitória); Lucas Correa (Cerro Largo);>

Arbitragem: Joel Alarcon, auxiliado por Alberth Alarcon e Leonar Soto (Trio peruano);>