EM RISCO

Vitória enfrenta Cerro Largo para evitar eliminação na Sul-Americana

Confronto contra os uruguaios ocorre nesta quarta-feira (14), às 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2025 às 05:30

Em caso de derrota, Vitória estará eliminado da Copa Sul-Americana Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em quatro partidas disputadas, o Vitória não conseguiu vencer na Copa Sul-Americana. Agora, após acabar com a sequência de cinco jogos sem vitórias, o Leão tem uma nova chance de sair na frente pelos playoffs da competição internacional. Nesta quarta-feira (14), os rubro-negros viajam a Montevidéo, no Uruguai, para enfrentar o Cerro Largo, pela 5ª rodada do grupo B. O confronto está marcado para iniciar às 21h30 no estádio Centenário.>

Caso seja superado pelos uruguaios, o Vitória se despede da competição internacional, já que não terá mais chances de se classificar para a próxima fase. Vencendo o confronto, os comandados de Thiago Carpini terminam a rodada dentro da zona de playoffs. Em caso de empate, o Leão aguarda o resultado da partida entre Defensa y Justicia e Universidad Católica de Quito para conhecer sua posição no grupo.>

Na atual temporada, o Cerro Largo perdeu apenas duas das 11 partidas disputadas diante de sua torcida. Com um aproveitamento de 51%, o clube uruguaio venceu quatro jogos e empatou outros cinco. Nenhum dos triunfos como mandante aconteceram na Sul-Americana, onde a equipe somou apenas dois pontos de nove disputados.>

O Leão foi a primeira equipe brasileira a enfrentar os uruguaios em uma competição internacional. O momento do encontro no Barradão é lembrado com euforia pelos torcedores do Cerro Largo, enquanto a torcida rubro-negra prefere esquecer a derrota dentro de casa por 1x0, único revés do time na Sul-Americana.>

Para o lateral direito Raul Cáceres, o confronto será tratado como uma final. “A gente sabe muito da importância. É uma final para a gente e vamos jogar como tal. Desde o primeiro minuto buscando a vitória. Tomara que seja um dia feliz e a gente consiga levar os três pontos para Salvador”, deu o recado.>

Apesar da possibilidade de assumir a segunda posição do grupo, o técnico Thiago Carpini já adiantou que a equipe titular deve contar com jogadores considerados reservas. Com a prioridade sendo o Campeonato Brasileiro e o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo domingo (18), nomes que iniciaram diante do Defensa y Justicia devem ser os escolhidos para começar o confronto.>