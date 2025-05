DE OLHO NO BA-VI

Com Sul-Americana em segundo plano, Vitória vai com equipe reserva contra o Cerro Largo

Confronto contra os uruguaios ocorre nesta quarta-feira (14), no estádio Centenário, em Montevidéu

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de maio de 2025 às 18:30

Vitória mantém a Copa Sul-Americana em segundo plano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O momento é de instabilidade, mas o Vitória deu um recado positivo para torcida ao vencer o Vasco por 2x1 no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Com a sequência negativa de cinco jogos paralisada, o Leão redefine o foco para a Copa Sul-Americana, onde vai encarar o Cerro Largo, no Uruguai. A partida, válida pela 5ª rodada da competição internacional, deve contar com um time alternativo. >

Na terceira posição do Grupo B com três pontos, a prioridade do Leão é continuar na briga pela permanência na primeira divisão. O clube rubro-negro já não tem mais chances de acabar na primeira posição do grupo. Ou seja, continua na briga apenas pela classificação para os playoffs, onde enfrentaria um dos times vindos da Libertadores.>

Diante do Defensa y Justicia, o técnico Thiago Carpini escalou sete jogadores diferentes como titulares em relação ao confronto contra o Ceará, o que deve acontecer novamente contra os uruguaios. A partida vai ser disputada no estádio Centenário, em Montevidéu.>

“O carro-chefe é o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desfazer da Sul-Americana. Mas disputar duas competições desse nível é difícil. A nossa prioridade, o que move o Vitória, é o Campeonato Brasileiro. Não adianta fazer uma final, ser campeão da Sul-Americana e ano que vem jogar uma Série B. Se der para avançar, nós queremos. Mas não é nossa prioridade”, disse.>

Apesar da equipe alternativa, todo o plantel do Leão vai viajar. O período também vai servir de treino visando a disputa do clássico Ba-Vi, no próximo domingo (18), pela 9ª rodada do Brasileirão. Mesmo sendo o herói da partida contra o Vasco, o atacante Renato Kayzer não foi nem relacionado. De acordo com Carpini, ainda é preciso ter cuidado com a forma física do jogador, principalmente nesta sequência inicial pós-lesão.>