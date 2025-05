DECEPCIONANTE

Bahia faz jogo morno, perde para o Atlético Nacional e se complica na Libertadores

Tricolor faz jogo ruim e é derrotado por 1x0 fora de casa

Lançamento de Castillo para Arce, Marcos Felipe tenta fechar o atacante, mas falha e rebate a bola no pé de Viveros que faz o gol. Essa é a sequência que fez explodir o Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia e decretou a derrota do Bahia por 1x0 para o Atlético Nacional, pela 5ª rodada da Libertadores. >

Com o resultado, o tricolor perdeu a segunda seguida e se complicou na competição continental. Além disso, perdeu a liderança do grupo e passa a torcer por um empate no duelo entre Nacional x Internacional para não sair da zona de classificação antes da última rodada da fase de grupos, quando a equipe enfrenta o Inter no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo dia 28, às 19h.>

O Bahia agora volta para Salvador, onde busca encerrar a má fase contra o Vitória pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão vem de derrota na competição para o Flamengo, no último sábado, por 1x0.>

Foi uma partida insossa, sem grandes chances e que foi definida no vacilo da zaga tricolor. Ainda assim, o Nacional não demorou muito para assustar o torcedor baiano. Aos dois minutos, o atacante Kevin Viveros recebeu passe em profundidade, driblou David Duarte e estufou a rede. Golaço anulado pelo assistente, que marcou impedimento do atacante colombiano. >

O Atlético Nacional teve o controle da bola durante o início da partida, mas não criou outras oportunidades. A primeira chegada do Bahia foi aos dez quando Lucho Rodriguez recebeu passe de Erick Pulga e foi travado pelo zagueiro no chute. Um minuto depois, Luciano Juba tentou cruzamento, que foi defendido pelo goleiro Harlen Castillo. >

Aos 33, Cauly cobrou falta para defesa de Castillo. Dez minutos depois, Cardona tentou surpreender Marcos Felipe em cobrança de falta, mas a bola foi para fora. Depois disso, as equipes não criaram mais nada e foram para o intervalo com o empate. Ainda deu tempo para um membro da comissão técnica tricolor ser expulso por reclamação. >

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro. Ainda no primeiro minuto, um lançamento de Castillo encontrou Arce nas costas da zaga tricolor. Marcos Felipe tentou fechar o atacante e rebateu nos pés de Viveros, que estufou as redes. O gol foi anulado em campo por um suposto toque de mão do atacante equatoriano. No entanto, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e o VAR validou o tento. Nacional 1x0 Bahia. >