CADA VEZ MAIS SÓLIDO

Após volta de zaga titular, Bahia volta a mostrar força defensiva na temporada

Tricolor não sofre gols há três jogos e embalou três triunfos no período

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 05:00

Gabriel Xavier e Kanu se consolidaram como a dupla de zaga titular do Bahia Crédito: Letícia Martins e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de atravessar uma fase turbulenta, na qual ficou seis partidas sem vencer, o Bahia voltou a navegar por águas tranquilas na temporada. O tricolor embalou três triunfos seguidos e, além de se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil, subiu na tabela de classificação do Brasileirão. A boa fase alcançada pelo time de Rogério Ceni passa diretamente pela solidez defensiva.

Nas últimas três vitórias que conquistou em 2024, o Esquadrão passou ileso no sistema defensivo e não sofreu gols. Foi assim no triunfo sobre o Botafogo, por 1x0, e nos resultados positivos contra Vitória e Grêmio, ambos por 2x0.

A boa fase defensiva encerrou a sequência de jogos em que o tricolor foi vazado. Ao todo foram 10 gols em oito confrontos, uma média de 1,25 bolas na rede por partida. Uma situação que incomodava o time e o técnico Rogério Ceni.

Coincidência ou não, a sangria na defesa tricolor foi estancada justamente após o retorno da dupla titular, formada por Gabriel Xavier e Kanu. O tricolor se viu sem Kanu após o jogador sofrer uma lesão no rosto que causou o afundamento da face.

No período sem o atleta, Vitor Cuesta e David Duarte foram escalados ao lado de Xavier. David, inclusive, marcou o gol do Bahia no empate por 1x1 contra o Internacional, na Fonte Nova.

O período de três partidas sem sofrer gols, aliás, é o maior do time na temporada, igualando o feito que já havia sido alcançado em outros dois momentos no ano. Logo nos primeiros jogos do estadual, o Esquadrão não foi vazado diante de Jacobina, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus. A sequência foi quebrada na vitória por 2x1 sobre o Sport, na Fonte Nova, pelo Nordestão.

Em maio, o Bahia voltou a ficar três jogos sem levar gols, quando enfrentou Red Bull Bragantino, Criciúma e CRB pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente. A defesa voltou a ser vazada no empate por 1x1 com o Atlético-MG, pela Série A.

Neste domingo (25), o time terá a chance de estabelecer uma nova marca e alcançar a quarta partida seguida sem sofrer gols. Para isso, precisará segurar o Botafogo, em duelo que será disputado às 16h, na Fonte Nova.

Na análise do técnico Rogério Ceni, além de garantir uma boa recuperação física dos atletas, a semana livre de jogos foi importante para que os jogadores descansassem a mente antes de um confronto que deve exigir do tricolor muita intensidade.

“Acho que o primeiro é recuperar os jogadores, descansar a mente. Eles se entregaram muito nos últimos jogos. Mentalmente é necessário se recuperar. Não adianta achar que vai treinar todos os dias, o dia inteiro, que vai melhorar. Muitas vezes satura… é bom o descanso mental primeiro. Já temos muito material de trabalho contra o Botafogo, foram três enfrentamentos contra eles. Eles se reforçaram. Mas não vai ser fácil. Você pode saber e entender o que precisa ser feito. Mas é difícil executar contra o Botafogo”, disse.