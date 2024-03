NORDESTÃO

Apostando na força da torcida, Bahia encara o Vitória por revanche na temporada

Esquadrão encara o Leão em clássico na Fonte Nova, nesta quarta-feira (20)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2024 às 05:00

Meia Everton Ribeiro é uma das estrelas do Bahia na atual temporada Crédito: Tiago Caldas / ECBahia

Pela segunda vez em 2024, Bahia e Vitória estarão frente a frente em mais um clássico. Nesta quarta-feira (20), os dois principais times do estado se enfrentam na Fonte Nova, às 21h30, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Mandante da partida, o tricolor aposta na força de casa para dar o troco no rival em uma possível revanche após ter sido derrotado por 3x2, no confronto disputado em fevereiro, no Barradão, pela primeira fase do Campeonato Baiano.

Autor de um dos gols do Esquadrão naquele jogo, o meia Thaciano afirma que o time aprendeu a lição e que precisa entrar em campo ligado para não ser surpreendido.

"A gente começou um pouco desatento naquele jogo, até conseguimos fazer o 2x1, mas tivemos um pouco de desatenção e eles conseguiram virar o jogo. É ter atenção e manter o nosso jogo para que a gente possa conseguir o triunfo na nossa casa", afirmou o jogador.

Além da resposta esperada pela torcida após a derrota no primeiro clássico, o triunfo sobre o Vitória garantirá ao Esquadrão a classificação antecipada no Nordestão. O time lidera o grupo B, com 12 pontos e está com um pé nas quartas de final.

Em busca do resultado positivo, Rogério Ceni promoverá mudanças no time. Em relação ao primeiro confronto com o Vitória, as novidades ficam por conta do goleiro Marcos Felipe e do zagueiro Cuesta. Os atacantes Biel e Oscar Estupiñan também brigam por posição. Já o lateral direito Arias, convocado pela Colômbia, está fora.

Bahia aposta também na força da torcida. Todos os ingressos para o confronto foram vendidos e apenas os tricolores terão acesso ao estádio. Com a expectativa de casa cheia, Thaciano volta a destacar que o time não pode vacilar.

"Clássico é diferente, e se falando em um Ba-Vi, que mexe com a cidade todo o estado, com o clube… a gente sabe a importância do jogo, a importância por ser na nossa casa, a cobrança. É entrar o máximo concentrado para fazer o melhor", completou ele.

Por sinal, o confronto de hoje abre a sequência de quatro Ba-Vis no intervalo de apenas um mês. Depois da disputa na Fonte Nova, Bahia e Vitória voltarão a se encontrar no Barradão, no dia 31 de março, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. A volta será no dia 7 de abril, na Fonte.