DE VOLTA AO TRICOLOR

Arias celebra participação na Copa América e mira duelo com o Corinthians: 'Estou 100%'

Colombiano retomou os treinos com o elenco do Bahia

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 15:06

Santiago Arias está de volta ao Bahia após vice da Colômbia na Copa América Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de mais de um mês longe, o lateral direito Santiago Arias está de volta ao Bahia. Nesta sexta-feira (19), o colombiano se reapresentou ao tricolor após a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, na qual ajudou a levar o seu país à decisão, mas perdeu o título para a Argentina.

De volta ao Esquadrão, Arias treinou normalmente com os companheiros no CT Evaristo de Macedo e garantiu que está 100% para o confronto com o Corinthians, neste domingo (21), às 16h, na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Veremos se tenho chance de jogar domingo, depende do treinador, do que ele decidir. Mas estou 100% para quando for necessário [...] Importante, sabemos que todos os torcedores nos ajudam, é um plus para a equipe, para os jogadores. Obviamente sabemos da importância do jogo, do que significa, e que a equipe vai buscar esse triunfo e seguir bem, na parte de cima da tabela”, iniciou o colombiano. Se ele não for para o jogo, Gilberto e Cicinho são as opções para o setor.

Apesar de não ter conquistado o título da Copa América com a Colômbia, Arias valorizou a campanha da equipe e disse ter ficado orgulhoso com o futebol apresentado pelo grupo treinado por Néstor Lorenzo. O lateral tricolor disputou três jogos no torneio e foi titular na final. Por muito pouco, aliás, ele não marcou um gol.

"Fisicamente e mentalmente me sinto bem. Venho de uma Copa América muito boa para a Colômbia, chegamos na final. Creio que jogamos um bom futebol, e participar da semifinal e final foi importante, bonito para mim. Agora é seguir trabalhando, seguir em busca do topo pela equipe", disse ele, antes de completar:

"Muito boa, chegar na final de uma Copa América contra uma grande equipe não é fácil, não se consegue todos os dias. Então, estou motivado, feliz por alcançar isso. Agora, é seguir trabalhando, dando meu melhor, e esperamos conseguir esse triunfo domingo".

Antes de deixar o Bahia para disputar a competição de seleções, Arias vinha sendo um dos destaques do Esquadrão na temporada. Foram 18 jogos, com um gol e duas assistências. Para ele, jogar em alto nível no futebol brasileiro foi fundamental para desempenhar um bom papel na equipe colombiana.