JOGOS OLÍMPICOS

Atacante do Brasil explica grito na cara de goleira da Espanha: 'Estavam debochando da gente'

Brasil venceu por 4x2 e foi à final da disputa do futebol

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 16:24

Atacante Priscilla grita na cara da goleira espanhola após primeiro gol do Brasil Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Medalha de prata nos Jogos de Paris-2024, a atacante Priscilla explicou o grito que deu na cara da goleira da Espanha na comemoração do primeiro gol do Brasil na semifinal da disputa na França.

De acordo com ela, o gesto que viralizou foi uma reação após as espanholas debocharem da Seleção Brasileira. Apesar de ter entrado como azarão no confronto, o Brasil venceu por 4x2 e avançou à final.

"No corredor, antes da gente entrar para o campo, as coisas aconteceram ali. Elas estavam rindo, debochando, estavam falando que a gente estava com medo delas. Isso acabou me afetando. Jogador vive de emoção", contou Priscilla em entrevista ao ge.

Após a vitória do Brasil, as jogadoras da Espanha desdenharam da equipe brasileira. A atacante Jenni Hermoso chegou a dizer que a Seleção não havia jogado futebol.

"Entrei no jogo furiosa, chateada com aquilo, e acabei extravasando na hora do gol", completou Priscilla.