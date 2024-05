SOLIDARIEDADE

Atletas da Seleção Brasileira de remo desistem de Pré-Olímpico para ajudar vítimas no Sul

Atletas da seleção brasileira de remo desistiram de participar do Pré-Olímpico para trabalhar voluntariamente no resgate de famílias e animais vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Alef Fontoura (Pinheiros), Evaldo Mathias Becker (Flamengo), Daniel Lima e Piedro Tuchtenhagen (Grêmio Náutico União) iriam disputar o torneio na Suíça a partir do dia 19. No entanto, eles decidiram abrir mão do sonho olímpico para ajudar as pessoas que foram afetadas pelas chuvas em Porto Alegre.