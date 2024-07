NOVO REFORÇO

Atlético-GO contrata atacante Joel Campbell, que já disputou três Copas do Mundo

Jogador da Costa Rica chega por empréstimo de um ano

Estadão

Publicado em 17 de julho de 2024 às 18:51

Joel Campbell foi oficializado pelo Atlético-GO Crédito: Atlético-GO/Divulgação

Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão e carente no setor ofensivo, o Atlético-GO fez uma aposta de risco e acertou a contratação do costa-riquenho Joel Campbell, de 32 anos, que defende as cores de sua seleção e estava na Alajuelense, por empréstimo de um ano.

"O Atlético Goianiense tem o orgulho de anunciar a contratação do atacante costa-riquenho Joel Campbell. O jogador de 32 anos desembarcou no Brasil nesta semana e já está em Goiânia para assinar com o Dragão do Brasil até julho de 2025", oficializou o clube.

"Campbell estava no Alajuelense da Costa Rica. O clube negociou o atleta com o Atlético Goianiense por empréstimo de um ano", seguiu os goianos, frisando os 16 gols anotados pelo jogador na última temporada, na qual atuou 56 vezes.

"Campbell é um dos maiores jogadores da história da Costa Rica, tendo participado de 3 Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022). Além disso, o costa-riquenho tem passagens por grandes clubes do cenário mundial como Arsenal, Betis, Sporting de Portugal, Olympiacos, Club Leon e Monterrey", frisou.

O clube ainda listou datas importantes de sua história com a carreira do reforço. "Enquanto o Dragão do Brasil crescia no cenário do futebol brasileiro vencendo títulos, reconstruindo seu estádio e disputando semifinal de Copa Sul-Americana, Joel Campbell escrevia uma linda trajetória com a seleção da Costa Rica", escreveu.

Começou em 2014, com título goiano do clube e presença na Copa do Mundo do jogador, passando pelo Mundial de 2018, ano no qual os goianos reinauguraram o estádio Antônio Accioly e por 2022, na terceira Copa do atacante e o clube na semifinal da Copa Sul-Americana.