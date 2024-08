EX-CRUZEIRENSE

Atlético-MG condena gritos homofóbicos da torcida contra o goleiro Fábio, do Fluminense

O Mineirão foi palco de gritos homofóbicos de parte dos torcedores do Atlético-MG ao goleiro Fábio, do Fluminense, na derrota do Galo por 2 a 0, no sábado à noite, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.