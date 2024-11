EM BELO HORIZONTE

Atlético-MG e Flamengo decidem hoje o título da Copa do Brasil

Rubro-negro abriu vantagem após vencer o jogo de ida, no Maracanã

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 05:00

Atlético-MG e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG e Marcelo Cortes/Flamengo

O campeão da Copa do Brasil será conhecido neste domingo. A partir das 16h, Atlético-MG e Flamengo estarão frente a frente em um duelo eletrizante na Arena MRV, em Belo Horizonte. O time carioca tem uma mão na taça, mas o Galo quer fazer a festa embalado pela própria torcida.

O rubro-negro abriu boa vantagem após vencer o jogo da ida por 3x1, no Maracanã. A equipe pode até perder por um gol de diferença que conquistará o pentacampeonato. Já uma vitória do Atlético-MG por dois gols de saldo leva a definição para os pênaltis.

O Fla mira no título da Copa do Brasil como uma forma de salvar o ano após ter sido eliminado na Libertadores e não brigar pela taça do Brasileirão. A conquista, aliás, seria um feito e tanto para Filipe Luís. O ex-jogador assumiu o comando após a demissão de Tite e busca o seu primeiro troféu na curta carreira de treinador profissional. Antes da partida, ele valorizou o trabalho do antecessor.

“[A busca pelo] título foi porque Tite me deixou com essa herança. Simples assim. Sou fissurado em ganhar medalhas, títulos, fazer história. É um privilégio disputar essa final”, afirmou o técnico.

Filipe Luís ainda espera os retornos de Luiz Araújo e De La Cruz para a final, mas tem garantida as presenças de Pulgar e Bruno Henrique. Os dois estavam suspensos no confronto de ida e agora brigam por posições.

“O treinador quer ter sempre uma dor de cabeça boa de ter todos os atletas disponíveis e escolher entre os melhores. É importante que todos eles voltem e concorram a uma vaga na equipe. Todos estão dispostos a ajudar o time”, completou.

A principal arma da equipe, no entanto, é o atacante Gabigol. Em um ano atípico, no qual marcou poucos gols e esteve envolvido em polêmicas, o jogador ganhou a confiança do técnico e voltou a ser decisivo no Flamengo, com dois tentos no primeiro duelo da final.

do outro lado

No Atlético-MG, a missão é um pouco mais ingrata, já que precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para ser tricampeão sem depender dos pênaltis. Mas o alvinegro mantém a confiança em alta por jogar em casa. E o técnico Gabriel Milito projeta mudanças na equipe.

A principal delas é a entrada do meia Zaracho no lugar do lateral Rubens. Com isso, Guilherme Arana atuaria no corredor esquerdo, o que aconteceu no segundo tempo do jogo no Maracanã.

Lá na frente, a dupla Hulk e Paulinho é a principal esperança de gols, já que Deyverson está fora da partida. Em grande fase no Atlético-MG, o centroavante já disputou a Copa do Brasil deste ano pelo Cuiabá e está impossibilitado de atuar pelo Galo.

Outro reforço importante é o retorno do meia Bernard. Ele foi titular na derrota por 1x0 para o Atlético-GO, no meio da semana, pelo Brasileirão, após mais de um mês sem jogar por conta de lesão. O jogador ficará entre as opções no banco.

“Agora é tentar recuperar e sair para ajudar na final, a segunda mão da final. Com muita energia para ver se é possível superar o Flamengo. A equipe vai dar tudo”, disse Milito.