Atuação ruim de Vini Jr. repercute na imprensa espanhola: 'Revive velhos fantasmas'

Atacante perdeu um pênalti e não teve o mesmo brilho que tem no Real Madrid

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 17:04

vinícius Júnior durante o empate do Brasil com a Venezuela Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O atacante Vinícius Júnior foi considerado um dos protagonistas do empate por 1 a 1 entre Brasil e Venezuela, na quinta-feira, pelos jornais espanhóis. O brasileiro perdeu um pênalti no segundo tempo que poderia colocar a seleção novamente na frente do placar, no jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o AS, Vini Jr. reviveu "velhos fantasmas na partida"

O jornal afirmou que o brasileiro foi o melhor jogador da partida, mas que não conseguiu ajudar a seleção por conta de um antigo problema: as chances perdidas de gol. O Marca, tradicional jornal de Madri, destacou não apenas o pênalti perdido, mas também o rebote, no qual Vini Jr não conseguiu marcar. "Ele chutou rasteiro, à direita do goleiro venezuelano, que defendeu. Mas o pior veio logo em seguida, quando Vini, de pé esquerdo, chutou ao lado, um rebote aparentemente simples", criticou o periódico.

O Mundo Deportivo foi mais enfático e disse que o brasileiro "também está de problemas em problemas com o Brasil". O jornal afirmou que o atacante foi decisivo no empate ao perder o pênalti quando o jogo estava 1 a 1.

Mas outro aspecto da atuação do jogador do Real Madrid também foi ressaltado. "Ultimamente mais comedido nas suas atitudes quando joga pelo seu clube, voltou a fazer furor em campo com os seus protestos aos árbitros e os seus confrontos com futebolistas rivais", criticou o jornal, fazendo menção ao temperamento de Vini Jr.

O Mundo Deportivo ainda lembrou que o atacante do Real teve que ser segurado por Raphinha em uma confusão envolvendo jogadores das duas seleções nos minutos finais da partida. O jornal afirmou que o brasileiro está "frustrado" por não ter vencido a Bola de Ouro e que "segue sem amadurecer na seleção".

NÚMEROS DO ATACANTE

O pênalti perdido escancarou um problema maior do atacante pela seleção: a falta de gols. O jogador ainda não marcou nesta edição das Eliminatórias - a última vez que colocou uma bola na rede na competição foi em 2022. Para efeito de comparação, Neymar, que jogou apenas quatro partidas este ano, tem dois gols

Em 36 partidas com a camisa da seleção, Vini Jr tem apenas cinco gols e cinco assistências, somando a Copa do Mundo de 2022, a edições da Copa América de 2021 e 2024, as Eliminatórias para as Copas de 2022 e 2024, e amistosos.

Os últimos gols que Vinícius Júnior marcou em uma competição oficial foram em junho, na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, quando ele anotou duas vezes, pela Copa América. A primeira vez que o atacante fez um gol pela seleção foi nas Eliminatórias de 2022, na vitória por 4 a 0 sobre o Chile.