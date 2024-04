CHEGANDO A HORA

Ba-Vi será disputado pela 11ª vez na Série A de pontos corridos; veja o retrospecto

Após cinco temporadas, Vitória e Bahia voltam a se encontrar na primeira divisão do Brasileirão neste domingo, no Barradão

A maratona de Ba-Vis em 2024 terá mais um capítulo. Vitória e Bahia voltam a se encontrar nesse domingo (19), às 16h, no Barradão. Após decidirem o Baiano depois de cinco anos - com título para o Leão -, é a hora dos rivais medirem forças pelo Brasileirão. Algo que também não acontece há cinco temporadas.

A última vez que o clássico foi disputado pela competição foi em 2018. O duelo também aconteceu no Barradão e terminou empatado em 2x2 - Léo Ceará marcou duas vezes para o rubro-negro, enquanto Nilton e Eric Ramires anotaram para o tricolor.

Desde então, o Brasileirão viveu uma seca de Ba-Vis. Muito por conta da queda do Vitória ao fim de 2018. Depois de chegar a disputar a terceira divisão, o Leão foi campeão da última Série B e, enfim, retornou à elite. O Esquadrão, por sua vez, também foi rebaixado neste período, e disputou a Segundona em 2022.

Depois da longa pausa, os dois times voltam a medir forças pela Série A. Essa, inclusive, é a sexta vez que Vitória e Bahia disputam juntos o Brasileirão de pontos corridos. A primeira foi na estreia do formato, em 2003. Mas o tricolor se deu mal naquela edição: acabou na lanterna, na 24ª posição, com 46 pontos. Já o Leão ficou em 16º, com 56.