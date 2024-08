PATROCÍNIO

Bahia anuncia novo patrocínio de duas marcas de bebidas

O Esporte Clube Bahia anunciou nesta quinta-feira (15) o patrocínio da cerveja Itaipava e da bebida esportiva TNT Sport, ambas marcas do Grupo Petrópolis. O vínculo da Itaipava com o Esquadrão será de dois anos, enquanto o TNT Sport terá uma parceria de um ano e meio com o clube, iniciando a partir deste mês de agosto.

O acordo entre o clube e o Grupo Petrópolis prevê a exposição das marcas da companhia de bebidas em diversas plataformas do Tricolor, incluindo o backdrop da sala de imprensa, zona mista, áreas de treinamento e viagens, além das placas de campo no Centro de Treinamento.

"É com alegria que anunciamos a parceria entre o Esporte Clube Bahia SAF e o Grupo Petrópolis. Vemos isso como um casamento perfeito, já que o Grupo Petrópolis, uma grande empresa brasileira, também demonstra forte interesse no Bahia. Estamos muito felizes com esse acordo, que traz o melhor resultado financeiro possível para o segmento e para o clube. Esperamos que essa parceria ajude a impulsionar ainda mais nosso sucesso e crescimento, beneficiando ambas as partes”, diz Rafael Soares, diretor de Marketing do Esporte Clube Bahia SAF.