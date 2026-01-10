Bahia assina primeiro contrato profissional de joia da base

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18:02
O Bahia oficializou neste sábado (10) a primeira assinatura de contrato profissional do atacante Lyan, uma das promessas das divisões de base do clube. Com apenas 16 anos, o jogador teve o vínculo estendido até o encerramento da temporada de 2028.
Natural de Catu, no interior baiano, Lyan integra o Bahia desde março de 2023. Sua chegada ao clube ocorreu após ser aprovado em uma avaliação realizada na cidade de Pojuca. Antes disso, o jovem atleta defendia a escolinha do Cepe.
Ao longo do Campeonato Brasileiro de 2025, o atacante atuou tanto pelo time sub-17 quanto pelo sub-20, acumulando experiências em categorias acima da sua idade. O desempenho rendeu ainda uma convocação para o elenco profissional em uma partida da Série A, contra o Cruzeiro, embora ele não tenha entrado em campo naquela ocasião.
A assinatura do contrato marca mais um passo no processo de valorização das promessas formadas na base tricolor.